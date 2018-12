Pide PAN voto por voto y casilla por casilla en Monterrey

MONTERREY, NL.

El candidato panista a la alcaldía de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú, demandó el recuento voto por voto y casilla por casilla de los mil 595 paquetes electorales de los comicios extraordinarios celebrados el domingo pasado, pues afirmó que esto daría certeza a los ciudadanos sobre el resultado de los comicios.

El aspirante blanquiazul acudió al inicio de la sesión de cómputo que inició la mañana de este miércoles inició la Comisión Municipal Electoral de Monterrey, la cual acordó previamente la apertura de 800 de los mil 595 paquetes electorales.

Cantú insistió en que si se descartan las casillas donde hubo irregularidades o inconsistencias, su candidatura obtuvo "una clara ventaja", y llamó a su contrincante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adrián de la Garza, para que acepte el recuento total de votos, a fin de dar garantía a todos los ciudadanos de que su voto será respetado.

Según cifras del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales (Sipre), al contarse las boletas del 93.16 por ciento de las actas, Adrián de la Garza alcanzó 117 mil 513 votos por 114 mil 867 votos de Felipe de Jesús Cantú. La diferencia es de apenas dos mil 646 votos a favor del tricolor.

La petición del Partido Acción Nacional (PAN) a la Comisión Municipal Electoral de Monterrey, se fundamentó en que en muchas actas los votos nulos superan la diferencia existente entre el primero y segundo lugar de la contienda; los datos resultan ilegibles; se atribuyen votos sólo a los candidatos punteros; no se anotó la suma total de votos, y en otras se da el total, pero no se especifica los votos de cada partido. Y hubo casos donde no se localizó el acta y deberá estar dentro del respectivo paquete.

Cantú Rodríguez señaló que, si tanto él como Adrián de la Garza sostienen que han ganado, que la elección no se decida por lo que dicen ellos, sino por el voto depositado por los ciudadanos en las mil 595 casillas que se instalaron el domingo 23 de diciembre.

El panista insistió que sólo aceptará los resultados hasta que haya concluido el cómputo oficial voto por voto y casilla por casilla de todos los paquetes electorales. Y será entonces cuando decida si impugnará los comicios.

Sin embargo, afirmó que la elección ya se ha judicializado porque hubo personas detenidas el domingo por presuntos delitos electorales, que no deberán quedar impunes.