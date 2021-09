Pide OPS no segregar por vacuna

Ciudad de México.- La Organización Panamericana de Salud (OPS) pidió a países no imponer barreras para el ingreso a su territorio por la marca de vacuna contra Covid-19 aplicada a las personas.

Llama a la población a no recurrir a la doble aplicación de vacunas.

Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, llamó a la población a no recurrir a la doble aplicación de vacunas con la intención de ser aceptado en un eventual ingreso a Estados Unidos.

"No hay estudios que garanticen que ese es un procedimiento seguro, entonces no recomendamos vacunar dos veces; esa no es una recomendación", afirmó en conferencia de prensa.

"No se ha establecido ninguna necesidad médica para la salud de las personas de tomar otras vacunas; no hay estudios que garanticen que ese es un procedimiento seguro".

Barbosa consideró que cualquier solicitud adicional sobre las vacunas puede ser una barrera que incrementa la inequidad de acceso a la vacuna a nivel mundial.

"Esperamos que los países puedan seguir las recomendaciones de la OMS y la OPS y no tengan el certificado de vacunas o la excusa por determinadas vacunas como si fuera un certificado para autorizar la entrada a los países", demandó.

SÓLO PARA LA FIEBRE AMARILLA

El subdirector precisó que en el Reglamento Sanitario Internacional la única vacuna que puede ser solicitada por un país a un viajero para su ingreso es contra la fiebre amarilla.

"Nuestra recomendación es que se amplíe el acceso a las vacunas en todos los países. Es mejor que empezar a imponer barreras que empezarán a dificultar y segregar determinados países y personas", expuso.

UN DATO

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideran que una persona está totalmente vacunada después de 14 días de recibir la segunda dosis del fármaco de Pfizer o Moderna, o la inyección única de Johnson & Johnson

A mostrar certificados

- El Gobierno estadounidense determinó que los extranjeros que quieran ingresar a su país tendrán que mostrar un certificado de inmunización

- Aquellos que han recibido biológicos avalados para uso de emergencia por la OMS, como de AstraZeneca y Sinovac, también se considerarían completamente inmunizados, según las autoridades

- Pero el fármaco ruso Sputnik V y el chino de CanSino no han sido aprobadas por la agencia de salud mundial, por lo que no serían válidas para viajar a territorio estadounidense

- El Fondo Ruso de Inversión Directa respaldó su vacuna y dijo en un comunicado que ha sido aprobada en 70 países donde viven más de 4 mil millones de personas.

