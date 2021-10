Pide OPS a México no confiarse

"Si bien, las coberturas vacunales salvan vidas, no debemos hacer políticas de salud pública con presunciones o suposiciones de que sí o no hemos logrado un efecto de rebaño; en este contexto, OPS recomienda reforzar las medidas preventivas no farmacológicas e invita a la población no vacunada a que acuda a los centros de vacunación contra la Covid-19", indicó.

En México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que a finales de octubre todos los mayores de 18 años contarán con al menos una dosis de la vacuna contra Covid-19.

De acuerdo con Aldighieri, de ninguna manera la pandemia está o estará domada a nivel estatal, nacional o regional, mientras el Sars-Cov-2 y sus variantes de preocupación estén circulando en los países, en la Región de las Américas o a nivel global.

"Casi todos los países de la Región, incluyendo México, están reportando una transmisión comunitaria y esperamos brotes y situaciones de transmisión alta en muchas áreas del continente hasta entrando en el 2022 o luego", advirtió.

De hecho, Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo que en México se ha notifica un alza en las infecciones nuevas, pero los datos nacionales no ofrecen un panorama completo y las tendencias locales siguen siendo preocupantes.