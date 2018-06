Pide oportunidad a jóvenes cineastas

Ciudad de México.- Más que reconocimientos, el actor Ernesto Gómez Cruz hace un llamado a las nuevas generaciones de cineastas para que lo contemplen en sus producciones, pero no con personajes secundarios, pues aseguró que aún cuenta con el potencial para dar vida a protagónicos.

En entrevista, el actor, quien ha participado en más de 200 películas en su trayectoria, compartió que los actores de edad avanzada se enfrentan a la falta de empleo. "No entiendo la mentalidad de quienes están al frente de las producciones, se olvidan de nosotros los actores mayores", anotó.

-

SE SIENTE CAPAZ

A sus 84 años de edad, Gómez Cruz dijo aún tener las facultades para hacer un magnífico papel, "pero no puedo obligar a los empresarios o a los directores jóvenes a que me den trabajo", dijo.

Señaló que cuando lo llaman es sólo para "hacer una primera parte y lo agradezco mucho, lo hago, pero a estas alturas quisiera hacer estelares".

Por desgracia, dijo, tiene que aceptar lo que le ofrecen "y no me puedo poner de difícil porque no tengo los medios para subsistir. Soy un hombre feliz, no tengo dinero, pero tengo vida y los recuerdos de las películas que he hecho me mantienen muy contento".

Sin embargo, expresó su preocupación de perder la memoria. "Últimamente ya me ha estado fallando la mente, de eso sí tengo miedo, de perder la noción y no acordarme de nada, pero afortunadamente me estoy recuperando y aquí ando".

Como actor que se ha desenvuelto en el cine, afirmó que hoy en día ve propuestas tristes en la escena y aunque en el extranjero está siendo reconocido, le preocupa que no haya ni presente, ni futuro para los actores mayores. (NTX)