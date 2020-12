Pide OMS tomar pandemia en serio

CIUDAD DE MÉXICO.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a México seriedad en la respuesta al Covid-19, pues aseguró que ya que se encuentra en una situación "mala" y "muy preocupante".

"La situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den ejemplo", dijo el líder de la OMS.

En conferencia de prensa desde Ginebra, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que desde mediados de octubre los números de muertes y casos semanales se han doblado en el país y que "cuando ambos indicadores aumentan, es un problema muy serio".

"Nos gustaría pedir a México que sea muy serio. No comentamos comportamientos individuales sobre el uso de mascarillas. Pero hemos dicho en general que usar mascarilla es importante, la higiene de manos es importante, mantener la distancia es importante y esperamos que los líderes sean ejemplares. Queremos que los líderes sean un modelo a seguir", dijo.

Por su parte, Michael Ryan, director de emergencias de la Organización, añadió que, en cualquier país del mundo es fundamental que la comunicación con la sociedad sea "clara, creíble y regular".

"No importa lo que digan los carteles y las guías, si ese comportamiento no es demostrado por los líderes y personas con influencia, causa confusión, el asunto se politiza y no ayuda a nadie".

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud de México, del 29 de noviembre, el país registraba un total de un millón 107 mil 71 casos positivos de covid-19 y 105 mil 655 defunciones causadas por dicha enfermedad.

Asimismo, la dependencia anunció durante la conferencia de prensa vespertina que el país presenta un exceso de mortalidad equivalente a 217 mil 989 defunciones.

En su conferencia de prensa Tedros Adhanom Ghebreyesus, también se refirió a Brasil donde los contagios y muertes por el coronavirus 19 no ceden. Pidió "tomárselo muy, muy en serio" porque lo que ocurre allí es "muy preocupante".