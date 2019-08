Pide Obrador investigar caso de migrante asesinado en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de un migrante hondureño por parte de las autoridades policiacas de Coahuila, por lo que instruyó a realizar una investigación para que se conozcan los pormenores del caso.

"Se lamenta mucho el asesinato de un migrante hondureño, es un asunto vinculado con la Policía del estado de Coahuila. Ellos reconocen que en una acción, en un operativo asesinaron lamentablemente a un migrante hondureño. De todas formas hoy instruí para que se haga la investigación porque hubo una versión que sostenía que se trataba de agentes de migración que habían actuado en contra del migrante", dijo.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional reiteró que aunque la Fiscalía de Coahuila ya indaga el tema, de todos modos se debe hacer una investigación por autoridades federales.

Aclaró que con los operativos de migración no hay esa intención de intimidar, "respeto la decisión de todos, pero no somos represores, no vamos a hacer masacres como en gobiernos anteriores".