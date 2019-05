Pide Obispo juicio a Grupo México por Pasta de Conchos

Saltillo, México.

El Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, manifestó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que, junto con el rescate de cuerpos, se requiere un juicio al Grupo México y directivos de la mina Pasta de Conchos.



Al acompañar a las familias de los mineros por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Vera López dijo que autoridades del ámbito estatal y federal, incluido el Sindicato Minero, se plegaron a los designios de Grupo México para no buscar a los mineros en vida ni rescatar los cuerpos.

"Para que se garantice la no repetición de siniestros como Pasta de Conchos, si el señor Presidente López Obrador quiere hacer un auténtico acto de justicia y dignidad, debe garantizar un juicio al Grupo México y los directivos de la mina, porque no permitieron el rescate, primero de los mineros con vida, y después de sus restos".



"Pero sobre todo debe abrirse un juicio contra el Sindicato Minero y los directivos de ese tiempo", señala el comunicado emitido este miércoles.



Sin mencionar nombres, el Obispo de Saltillo señala que autoridades de la administración federal de Vicente Fox, y del Gobierno estatal de Humberto Moreira.



"Tanto el Gobierno Estatal como el Federal, se pusieron del lado de la empresa Grupo México, quienes a los dos días del siniestro se empezaron a mover para justificar la suspensión de la búsqueda y el rescate de los mineros atrapados".



"Al quinto día le dieron la mala noticia a los familiares de los mineros atrapados, que se suspendía la búsqueda porque era muy riesgoso. Ni el Sindicato, ni los dos niveles de gobierno, estatal y federal, movieron un dedo para impedir esa medida asesina".



Vera López dijo que en la región se creó la Organización Familia Pasta de Conchos, que ha acompañado a sobrevivientes, familiares de víctimas y luchadores sociales, que logró fuera admitido el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



"Solamente con la presencia de la Organización Familia Pasta de Conchos, sobrevivientes, viudas y personas que se han mantenido en la lucha desde hace 13 años, se realizará un rescate honesto, porque ellas son quienes están litigando el caso", considera el Obispo.



"El rescate no requiere de buena voluntad de ningún funcionario, se trata de un tema de derecho y justicia".