Pide Meade a AMLO que se deslinde de la violencia

El Salto, Jal.

El aspirante presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, pidió al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que se deslinde públicamente de los hechos de violencia registrados el pasado sábado en Oaxaca.

Este 14 de abril se registró una gresca entre presuntos integrantes de la CNTE y simpatizantes del candidato del PRI a la presidencia durante un mitin de éste en Puerto Escondido, Oaxaca.

Ante esto, José Antonio Meade pidió a su adversario Andrés Manuel López Obrador que haga un deslinde público de la CNTE y lo ocurrido el sábado pasado en Puerto Escondido.

"Aquí lo que esperaríamos todos, pues es un deslinde limpio respecto de la violencia. No se puede aquí quedar bien con los dos. No se puede al mismo tiempo convocar a la violencia, no se puede, al mismo tiempo, vincularse con los violentos y luego, pretender no deslindarse", señaló.

Dijo que no se debe ensuciar el proceso electoral con violencia, porque lo que vale la pena es contrastar ideas con palabras.

"No vale la pena que exhibamos la pobreza de nuestra capacidad de defender ideas atacando a quienes, pacíficamente estamos buscando hacer una campaña en un contexto de armonía y de unidad, y queriendo imponer, por la fuerza, por la violencia, por las piedras y por los palos para inhibir el desarrollo tranquilo, propositivo, pues de una democracia que estamos queriendo consolidar", manifestó.

LLAMADO A "CHING..."

PARA GANAR

José Antonio Meade, hizo un llamado a sus simpatizantes a "chingarle" de aquí al día de la elección. Durante un acto de campaña que encabezó en El Salto, Jalisco, Meade Kuribreña pidió a sus seguidores no descansar para buscar el voto que lo lleve al triunfo el 1 de julio próximo.