Pide Margarita no votar por miedo o por ´susto´

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, pidió a los mexicanos y en especial a los integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México), que no decidan su voto del próximo 1 de julio por miedo o pánico, sino por sus sueños, anhelos y amores.

"Yo les pido a todos los mexicanos que no decidan por miedo, que no decidan por susto, no, que decidamos por nuestros sueños, por nuestros anhelos y razones, por nuestros amores", dijo Margarita Zavala, al participar en un encuentro con este organismo.

En este encuentro, Margarita Zavala suscribió el documento de la Concanaco-Servytur, que incluye cinco ejes: Estado de derecho y seguridad pública; promoción de la imagen de México en el mundo; reconocimiento de las empresas como generadoras de riqueza y apoyarlas; impulsar un sistema educativo con valores y un sistema fiscal que fomente la inversión y acompañe un ejercicio fiscal con un gasto eficiente y sin corrupción. Además de reducir la tasa del IVA de 34% a 26% y la eliminación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los que menos ganan, como una palanca para generar mayor inversión y crecimiento.

Zavala enunció su propuesta de eliminar el Impuesto Sobre la Renta a los que ganen menos de 15 mil pesos mensuales y además se comprometió a generar condiciones para un Estado de derecho y dijo que en lugar de recaudar más, ella prefiere crecer más.