Pide madre le devuelvan a sus hijos

Cd. Victoria, Tam.- La noche del 23 de noviembre se registró un incendio en una vivienda del fraccionamiento Rincón de las Montañas donde dos menores fueron rescatados por vecinos y bomberos, en consecuencia, el DIF estatal decidió quitarle la patria potestad a la madre de estos mandándolos a una Casa Hogar en donde presuntamente estarían siendo víctimas de maltratos y castigos físicos.

"Le pido al gobernador, a la esposa del gobernador, que dé una respuesta rápido a este llamado a rescatar a mis hijos de esa Casa Hogar, que alguna autoridad me haga caso, ya se cumplen tres meses que no veo a mis hijos y necesito que ya me den la custodia de ellos", suplicó la señora Karen Rubio Montantes.