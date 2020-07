Pide luchar por los sueños

Becky G quiere que sus seguidores sepan que no pretende ser un "modelo a seguir" sino un "modelo real", y que si tienen fe y seguridad en sí mismos incrementarán sus chances de cumplir sus sueños como ella.

"Yo soy la mayor de cuatro hijos, así que ser un ´role model´ no es algo nuevo para mí", dijo la cantante y actriz estadounidense de origen mexicano en una entrevista vía Zoom desde su casa en Los Ángeles.

Pero "en vez de decir ´role model´ digo ´real model´, ser real, y no tanto ´oh, soy perfecta y no hay nada mal´. No, no, no. Hay cosas negativas en la vida y hay cosas positivas, y (se trata de) cómo podemos trabajar juntos para seguir adelante", agregó.

La intérprete y compositora de 23 años habló del inició en la industria tras haber empezado a cantar, actuar y bailar a los 9, y resaltó:

"Muchas veces cuando la juventud habla con alguien que es un poco más consumado en su carrera, son mucho más mayores, y yo no soy viejita", dijo entre risas Becky G., quien comenzó como actriz y cantante hace más de una década y fue descubierta en YouTube por Dr. Luke, con cuya disquera grabó inicialmente música en inglés.

Hace unos cuatro años comenzó su incursión en español, y a finales de 2019 lanzó su primer álbum como solista, "Mala Santa", certificado siete veces platino en Estados Unidos gracias a los éxitos "Mayores" y "Sin pijama".

"Yo creo que hay algo muy especial en eso, en hablar con ellos y demostrarles que nada es imposible", añadió.

APOYA A SU COMUNIDAD

En un esfuerzo por apoyar a su comunidad durante la actual crisis sanitaria, la cantante lanzó una camiseta de edición limitada con su más reciente sencillo, "They Ain´t Ready", a beneficio de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

En los últimos meses lanzó colaboraciones con Pedro Capó ("Perdiendo la cabeza"), Gente de Zona ("Muchacha") y Chiquis Rivera ("Jolene"), y en las próximas semanas planea estrenar música propia.

"Pero al mismo tiempo disfrutar la música para mí es un escape, una forma de terapia".