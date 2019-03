Pide López Obrador no proteger a "huachicoleros"

México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no auxiliar, no ayudar ni proteger a los integrantes de la delincuencia organizada, sean "huachicoleros" o dedicados a cualquier actividad ilegal, a cambio de dádivas o pequeñas ayudas, y exhortó a las personas necesitadas a acudir al gobierno federal para encontrar los apoyos necesarios.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, exhortó a todos los mexicanos a no apoyar a los delincuentes, ya que los grupos que se dedican a delinquir no ayudan a la población, la utilizan en su beneficio para su protección e impunidad.

El Ejecutivo federal reconoció que este fenómeno ha disminuido en el país, aunque aún persisten estas prácticas en algunas zonas rurales, y puso como ejemplo lo que ocurrió ayer en Guanajuato, cuando se realizó un operativo de las fuerzas federales contra un grupo de la delincuencia organizada dedicado al "huachicoleo", banda a la que intentaron proteger algunos pobladores, los menos, aclaró López Obrador.

Proteger y ayudar a la delincuencia organizada no es digno, no es bueno, no es legal, afirmó el Presidente.

"Si la gente requiere de apoyo, que acuda al gobierno de México, si hay necesidad, si requieren de trabajo porque no hay oportunidades de empleo, que acuda a las autoridades", porque en esta administración se están otorgando apoyos para el bienestar, "cuentan con nosotros".

López Obrador exhortó a la población a evitar riesgos, "pero además, la vergüenza, porque lo mejor es la honestidad, la integridad, el dar buenos ejemplos a los hijos, sólo lo barato se compra con el dinero, la honestidad vale mucho; todos a portarnos bien, la verdadera felicidad no es acumular bienes materiales o riquezas, es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia, con el prójimo, sólo siendo buenos podemos ser felices".

Reiteró que las personas rechacen apoyar a los grupos delincuenciales que falsamente piensan que les ayudan, lo que no es real, no ayudan sino que sólo buscan perjudicarlos, e hizo hincapié en acercarse a los beneficios que otorga el gobierno de México.

El mandatario también señaló que se avanza con el programa de ayuda a los jóvenes con la capacitación para el trabajo, estrategia mediante la cual reciben una beca mensual para que a través de tutores adquieran conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse en el campo laboral.

Señaló que sí existen denuncias y pruebas respecto a que algunas empresas están incurriendo en actos indebidos en la operación de esa estrategia, prácticas que serán expuestas de manera pública y se actuará en consecuencia para evitar este tipo de acciones.

Consideró, previo al informe que dará por los primeros 100 días de su administración, que la gente continúa muy esperanzada, "y no les vamos a fallar a los mexicanos, va a seguir la gente contenta como está, muy orgullosa de su gobierno".

López Obrador enfatizó que se encuentra en muy buen estado de salud. En este rubro: "Estoy al 100, estoy bateando arriba de 300".

Además, indicó que todo apunta a que el documento difundido en días pasados en el cual supuestamente se llama a denostar a los adversarios políticos, no es real, y reiteró su desaprobación a cualquier acto irrespetuoso en contra de gobernadores o servidores públicos.