Pide López Obrador apurar amparos por Santa Lucía

Cd. de México.

En su conferencia de prensa mañanera, el Mandatario insistió en que no hay fundamento para frenar el proyecto y quienes han presentado los recursos actúan como "rebeldes sin causa".



"En el caso de Santa Lucía ya está resolviendo el Poder Judicial, declarando improcedentes los amparos, porque legalmente no hay sustento, son mecanismos que se están utilizando para detener la obra con propósitos políticos, no hay fundamento legal, porque no existe una causa que justifique el que se pueda detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, no hay motivo ni razón para eso", sostuvo.



"Estamos esperando que el Poder Judicial concluya, ha habido una demora por esos amparos, pero estamos haciendo todo de acuerdo al marco legal, no alterando lo que está establecido en la Constitución y en las leyes, garantizando los derechos de todos los ciudadanos y que la autoridad judicial decida, resuelva. Lo único que estamos pidiéndoles es que lo hagan de manera pronta y expedita, porque así lo requiere la obra".

Desde Palacio Nacional, López Obrador hizo un llamado a los opositores al proyecto a que reflexionen.



"Es algo que decidieron nuestros adversarios (presentar amparos), creo que de manera equivocada. Yo los llamo a la reflexión, esas nos son formas de oponerse a nuestro Gobierno porque se afecta a los ciudadanos, se afecta a todos, y no hay razón, están actuando como rebeldes sin causa", consideró.



Respecto al proyecto del Tren Maya dijo que no ha habido problemas y espera que no sean presentados recursos judiciales como en el caso de Santa Lucía.



"En el caso del Tren Maya toco madera, pero no ha habido ningún problema", aseveró.