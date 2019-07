Pide López Obrador a congresistas no limitar relación a T-MEC

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a congresistas estadounidenses que la relación de México con su vecino del norte no se debe limitar a la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), informó el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade.



El funcionario, quien fue representante del Gobierno de Transición en la mesa de negociación del T-MEC, estuvo presente en la reunión que sostuvo esta mañana el Mandatario federal con integrantes del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EU, principal órgano encargado de la aprobación del tratado comercial.



Seade indicó que, en el encuentro, López Obrador subrayó su interés en que su Gobierno mantenga una buena relación con el de Estados Unidos, e incluso abrió la puerta a nuevos tratados bilaterales.



"(Les dijo) que él quiere tener una relación muy buena, que la tenemos muy buena, que si hay preocupaciones se puede discutir a ver de qué se trata, pero también el tratado no es el fin del mundo, la relación sigue, podemos tener después otro acuerdo bilateral en el que se metan cuestiones, por ejemplo, de migración y otras", detalló el funcionario en entrevista en Palacio Nacional tras el encuentro.



"O sea, ver más hacia el futuro, ver una relación dinámica y no que ahorita es todo o nada, no ser tan fatalistas de que lo que está, está, y lo que no está".



El subsecretario abundó que también se abordaron asuntos laborales del T-MEC y migración.



"El tema migratorio lo habló en general, que la relación es muy importante, que de México ya no están saliendo muchos (migrantes), que de Centroamérica vienen muchos; que México tiene una política humanitaria muy firme, muy clara, que está respetando", detalló.



"Al mismo tiempo, estamos aplicando de una manera más sistemática, consistente, nuestro marco legislativo, y que lo que necesitamos como solución de fondo es un plan integral de desarrollo para atacar el problema de raíz".



Seade agregó que los congresistas, encabezados por Earl Blumenauer, sostendrán más reuniones con funcionarios en el transcurso del día.



En Twitter, López Obrador informó sobre el encuentro.



"Me reuní con legisladores de Estados Unidos que están llevando a cabo una consulta con relación al T-MEC. Les expresé que nuestro gobierno está a favor del Tratado porque lo consideramos benéfico para las tres naciones", escribió.