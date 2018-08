Pide limosna porque ya no le dan trabajo. Desea comprarse una silla de ruedas nueva

Estoy aquí en la calle pidiendo limosna, necesito mantener a mis nietos y juntar para comprarme una silla de ruedas, esta que traiga ya está muy jodida y hago esto por necesidad, porque en ninguna parte me dan trabajo ya, hace tiempo me quebré una pierna, pero me duele más la que según está sana, es mucho batallar, me canso mucho, el sol está muy fuerte, pero debo hacer esto, sino no sale para comer . Juan Rodríguez Márquez, todos los días sale a pedir limosna.

Río Bravo, Tam.- Juan Rodríguez Márquez, no tiene buena visión, de hecho con un ojo no mira también batalla para caminar, es por eso que usa una silla de ruedas, camina poco y le empiezan a doler sus piernas, tiene 71 años y todos los días sale temprano de su casa ubicada en la calle Oaxaca número 713 de la colonia Morelos, a pedir limosna, esta decisión la tomó porque en ninguna parte le dan trabajo y tiene como necesidad primordial cuidar de sus 3 nietos, vive con su esposa y su hija, quien trabaja para apoyar con los gastos de la casa, pero con lo que gana no es suficiente para cubrir los recibos de agua, luz y la comida.

Juan cuenta:

"Estoy aquí en la calle pidiendo limosna, necesito mantener a mis nietos y juntar para comprarme una silla de ruedas, esta que traiga ya está muy jodida y hago esto por necesidad, porque en ninguna parte me dan trabajo ya, hace tiempo me quebré una pierna, pero me duele más la que según está sana, es mucho batallar, me canso mucho, el sol está muy fuerte, pero debo hacer esto, sino no sale para comer", explicó.

Cabe señalar que así como Don Juan Rodríguez hay muchas personas de la tercera edad pidiendo limosna en los semáforos o cruceros de nuestra ciudad, a causa de la carencia de un empleo y por necesidades económicas. Lamentablemente muchos de ellos no reciben ninguna clase de ayuda más la que consiguen pidiendo en las calles. Urge canalizar a las personas que realmente necesitan apoyo, para que este les sea brindado.

BATALLA. Camina lento, no tiene buena visión.

Calle. Don Juan pide limosna en semáforos exponiendo su integridad física.