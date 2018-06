Pide Liam Payne informarse y votar

Cd. de México.- Que sus fans investiguen, tomen decisiones y voten, pide Liam Payne respecto a las próximas elecciones presidenciales en México.

Aunque el ex One Direction aseguró que desconoce la situación política y a los candidatos nacionales, sí impulsó a sus seguidores y seguidoras de más de 18 años a participar activamente en el futuro del País.

"No podría hablar de un político en especifico, pero sí creo que es importante votar. Es necesario participar en las decisiones de la sociedad.

"Existe internet, existen las redes, hay muchos canales para hacer investigación y decidirse; lo que importa es votar y eso, háganlo", expresó Liam en la conferencia de prensa este lunes por la tarde.

El ex One Direction acudió a las instalaciones de su casa discográfica, Universal Music, en la colonia Cuauhtémoc, para hablar de su canción con J Balvin, "Familiar"; su disco debut como solista, lo que piensa sobre una posible reunión con su ex banda y algunos detalles de su vida personal.

En cuanto le mencionaron la polémica sobre el reguetón y algunos detractores que tiene este género urbano, por sus letras misóginas, ofreció su opinión.

"A mí me gustan algunas canciones. No las entiendo, pues no hablo español, pero ahora con redes sociales creo que todo se maximiza.

"Pienso que a todo se ve con lupa, con un microscopio y se hace grande un tema; yo abogo por que los papás sean responsables con la educación que dan con sus hijos y así se genera un criterio para entender las cosas", indicó Payne.

El intérprete de "Strip That Down" y "Get Low" afirmó que vive una plenitud creativa única, la cual se verá reflejada en su disco debut, el cual sale en septiembre.

"Me gusta el rap, pero no iba a ser el nuevo Eminem, me gusta el hip hop, pero hay grandes exponentes ya, y yo quiero mi lugar propio.

"Por eso estuve experimentando con el pop y otros estilos y la mezcla de lo que viene es muy interesante. Aún no tengo el nombre del disco, pero sí me hace mucha ilusión darlo a conocer".

Liam Payne, de 24 años y nacido en West Midlands, Inglaterra, comentó que sigue en constante contacto con sus ex compañeros de grupo y disfruta que cada uno tenga éxito y crezca profesionalmente.

"Nos topamos en algunos lugares, nos vamos cruzando, como acaba de suceder (con Harry Styles) que estuvo aquí el fin de semana. Ya escuché el disco de Louis y es genial, pero será él quien de detalles, no es mi asunto.

"Cada uno estamos en constante comunicación y sabemos que tenemos que hacer cosas por nuestro lado para crecer, reunirnos, y disfrutar los momentos que siguen", indicó el también productor.