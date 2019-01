Pide le devuelvan guión

Ciudad de México

El actor Hugh Grant hizo una petición en sus cuenta de Twitter: que le devuelvan su guión y relata que la noche del domingo alguien irrumpió en su automóvil y robó su bolsa.

"En la improbable posibilidad de que alguien sepa quién irrumpió en mi auto esta noche y me robó el bolso, intente convencerlos de que al menos me devuelvan el guión. Muchas semanas de notas e ideas", escribió el británico.

También enfatizó que quizá las recetas médicas de sus hijos se encontraban en el lugar.

Las respuestas no tardaron en publicarse, algunas en tono de lamentación y consuelo, mientras que otras escribieron de manera irónica.

In the unlikely chance that anyone knows who broke into my car tonight and stole my bag, please try and persuade them to at least return my script. Many weeks worth of notes and ideas. And perhaps my children´s medical cards. Coach Films ,Ealing St Mary's Ealing Green W5 5EN*