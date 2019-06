Pide Lalo España respeto en marcha LGBT

Cd. de México.- El actor Eduardo España considera que la Marcha del Orgullo Gay debe continuar promoviendo la tolerancia y respeto a los derechos humanos en aras de fortalecer a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales (LGBTTTI).

"No me gustan las cosas grotescas ni extravagantes, tampoco creo que deba ser un acto provocador, porque este encuentro cultural tiene un sentido claro y que promueve la igualdad entre la sociedad", dijo el comediante.

Destacó que siempre ha sido un fiel defensor del respeto, así como de los derechos humanos, por lo que ve este tipo de actos como una manera de alzar la voz y que se dé una mejor convivencia social.

"Creo que esta marcha, que se realiza desde hace más de cuatro décadas, debe ser algo positivo y cuya finalidad es promover el respeto", apuntó el protagonistas de cintas como Pastorela y Poderoso Victoria, su filme más reciente.

Recordó que por cuestiones de trabajo no asistirá a la congregación del 29 de junio, pero espera que las familias se sumen como ha pasado en años anteriores y siga siendo un escaparate para hablar de igualdad.

Lamentó que aún haya gente homofóbica que busque hacer sentir mal a la comunicad, como lo han hecho con él a través de las redes sociales con comentarios malintencionados, los cuales dijo no toma en cuenta.

"Esos comentarios ni tomarlos en serio, seguramente tienen algún problema atorado con su sexualidad", apuntó.

Tras dar a conocer públicamente sus preferencias sexuales, explicó que afortunadamente, a diferencia de otros de sus compañeros, él no ha sufrido rechazo, y que mucho menos lo han relegado.

"Al contrario, tengo mucho trabajo y no he sufrido discriminación, salvo estas personas que a veces por redes sociales molestan, pero ellas no cuentan", aseguró.