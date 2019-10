Pide la Profeco que precios sean visibles

Para evitar posibles multas de parte de Profeco, se está invitando a los comerciantes del Mercado de la Flor que coloquen en lugares visibles los precios de sus artículos.

El llamado fue hecho por Argelia Rodríguez Ramos en su calidad de presidenta de la organización que agrupa a 43 propietarios de negocios instalados frente al puente vehicular Broncos.

"No queremos que ninguno de nuestros compañeros pase por alto la recomendación porque hasta donde sabemos, podrían efectuarse labores de vigilancia por parte de las autoridades competentes para verificar si están o no cumpliendo con dicha disposición", señaló la dirigente.

En relación a las ventas que se esperan para los días de los Fieles Difuntos, comentó que en esta ocasión, no se espera un incremento notable en las ventas a consecuencia de que no se aprecia tanta circulación monetaria y a que mucha gente ya no compra como antes lo hacía tal vez por falta de recursos económicos o por otra causa.

Sin embargo, apuntó que en el Mercado de la Flor ya están listos para atender a quienes acudan a adquirir flores, ramos y coronas así como arreglos que irán a depositar a las tumbas de sus seres queridos.

ESPANTAN. Renta-venta de disfraces

Ante la cercanía de las celebraciones del Halloween, en Reynosa han incrementado en los últimos días los lugares con venta de disfraces nuevos y usados.

Lo mismo pueden verse en colonias populares que en sitios cercanos al centro de la ciudad. Hay desde las vestimentas de diablo, frankeisten, brujas, vampiros, catrinas, entre otras más. Y aunque la demanda de dichos artículos va lenta, se espera que a medida que se aproxime el 31 de octubre, registren un mayor movimiento.

Muchas son las personas que celebran sobre todo en las ciudades fronterizas con Estados Unidos, la noche de Haloween, una tradición norteamericana. Ataviados con vestimenta propia de la fecha, otros y otras con pintura en sus rostros, salen a las calles niños y niñas acompañados de sus papás o familiares desde horas de la tarde a pedir dulces y frutas como es la costumbre.