Pide la dejen de molestar

Britney Spears en diversas ocasiones ha sido víctima de acoso cibernético. Y por ello es que pidió a sus seguidores acabar con esta práctica.

Mediante sus redes sociales, la intérprete de ...Baby one more time compartió un clip en el que mostró a sus seguidores la decoración de su árbol navideño. Sin embargo, también envió un mensaje a todas aquellas personas que se dedican a escribir comentarios negativos en Internet.

¡FELICES FIESTAS!

¡Felices fiestas amigos! Me encanta compartir con todos ustedes ... ¡pero ha sido difícil seguir queriendo compartir porque la gente dice las cosas más malas! Si no te gusta una publicación... ¡guárdala y deja de seguir a esa persona! No hay razón para salir de tu camino para hacer comentarios malos y acosar a la gente", escribió en la descripción del video.

Quien también se pronunció al respecto en la sección de comentarios fue el novio de la también actriz Sam Asghari, quien además de apoyar a Spears criticó a los detractores que se ocultan para enviar este tipo de comentarios.

LA APOYAN

Es tan fácil atacar cibernéticamente y esconderse detrás de sus teléfonos y escribir comentarios malos, pero cuando se encuentran contigo en la vida real, de repente, actúan como si fueran grandes admiradores y quieren una foto", destacó el modelo iraní.

En abril pasado, la cantante empleó las redes sociales para pedir a sus seguidores "un poco de privacidad, para lidiar con todas las cosas difíciles que la vida pone en mi camino", publicación que desencadenó un movimiento por parte de sus fanáticos quienes pretendían apoyarla bajo el lema "liberen a Britney", pues aseguraban que era explotada por su padre y ella no había escrito el mensaje.