Pide Kilo Elizondo recuento de votos

Dentro de la Ley Electoral se establece como un procedimiento por el margen que se dio pero lo que no permitiremos es que vengan a hacer señalamientos infundados cuando no tienen una relación . Francisco Elizondo Salazar, dirigente estatal del PAN

Cd. Victoria, Tam.- Luego de las múltiples acusaciones de fraude formuladas por representantes del partido Morena en elecciones locales y federales, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Francisco Elizondo Salazar, pidió que se recuenten los votos en todos los distritos y municipios en donde existan dudas.

"Viene y le dice a los ciudadanos, y le dice al Partido Acción Nacional y al Gobierno emanado de nuestro partido, que para él tiene tinte de fraude", dijo respecto a la rueda de prensa ofrecida apenas ayer miércoles por el vicecoordinador de Morena en la Segunda Circunscripción Electoral, Alejandro Rojas Díaz Durán, "le decimos claramente que aquí en Tamaulipas se respeta la voluntad ciudadana como así lo asumió nuestro candidato Ricardo Anaya que reconoció su triunfo (de López Obrador)".

Asimismo los candidatos al Senado de la República por ese partido, Américo Villarreal Anaya y María Guadalupe Covarrubias Cervantes, denunciaron desde el pasado lunes diversas irregularidades en el PREP las cuales beneficiarían a Ismael García Cabeza de Vaca y María Elena Figueroa Smith del PAN-Movimiento Ciudadano-PRD, este jueves inició el recuento de la elección de diputados en donde Morena reclama potestad en distritos de Nuevo Laredo, Río Bravo, Victoria y Mante.

"Que ellos también reconozcan en donde no les fue favorable el triunfo, él más que ninguno (Alejandro Rojas Díaz) sabe perfectamente bien que los candidatos de Morena en Tamaulipas no trabajaron, no se les vio por las comunidades, no se les vio absolutamente nada", Elizondo Salazar consideró como una falta de respeto para los tamaulipecos que se cuestione la limpieza de las elecciones del pasado domingo en las cuales el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, resultó triunfador con el 48.05 por ciento tras el recuento final en este estado.