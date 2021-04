Pide justicia afuera de Palacio por hijo asesinado

Este miércoles, la mujer se quitó una camiseta, se envolvió en una bandera de México y mostró la leyenda en su espalda mientras gritaba "¡Justicia, justicia!".

En una de las lonas, Carrillo acusa al juez Giovanni Efraín de haber liberado indebidamente al presunto responsable de la muerte de su hijo.

En entrevista, la mujer aseguró que ninguna autoridad ni estatal ni federal ha atendido su reclamo.

"Yo sigo sin encontrar la justicia. No (me han recibido), nada más se apareció ayer una tal Verónica para amenazarme, me dijo 'usted debe poner de su parte', le dije que se callara, que lo hago porque no tengo justicia", comentó.

"(Lo de la espalda) fue porque no me hacen caso, ahora estoy pidiendo ayuda de la ONU, lo hago por Alan".

Cuestionada sobre cuánto tiempo piensa permanecer afuera del recinto histórico, respondió que hasta que su vida termine si es necesario.

"Aquí voy a seguir, en mi pie de lucha, aquí me voy a orinar, aquí voy a cagar, aquí todo, porque no nos dan ni un baño", expresó.

"Que todo México sepa que la madre de Alan Francisco se murió buscando justicia y que la mató la corrupción".

Carrillo, cuyo hijo fue quemado vivo, según su dicho, ha hecho protestas similares en la Secretaría de Gobernación y en Paseo de la Reforma.

"Nunca he sido escuchada, nada más se burlan de mi dolor. ¿De qué me sirvió hablar con Encinas y con Sánchez Cordero si no he sido escuchada?", cuestionó.