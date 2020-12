Pide jubilado apoyo para cirugía urológica

Madero, Tam.- Un jubilado municipal del Ayuntamiento de Tampico se quejó amargamente en el sentido en que el Hospital General de Tampico "Dr. Carlos Canseco" no cuenta con el área de urología, por lo que ahora no tiene a quién recurrir, pues su enfermedad está avanzada y requiere de una operación que él, no puede solventar.

Se trata de Miguel Antonio Fuentes Grimaldo, quien dijo que se jubiló del Ayuntamiento de Tampico y por ello, es derechohabiente del referido hospital, sin embargo no le pueden dar solución a su problema, pues la operación en un hospital particular tiene un costo de 48 mil pesos, recurso con el que no cuenta, ni tampoco su familia.

La regidora porteña, Pilar Camacho Ruiz, señaló que el hombre le solicitó el apoyo para dar solución a su problema de salud, por lo que intervino ante la presidencia municipal a fin de que se le dé algún tipo de apoyo para que salga adelante, sin embargo su problema ya es extremo y requiere de la cirugía urgentemente, pues ya orina sangre y no consume alimentos.

"Dicen que los han traído a vueltas y vueltas en Servicios Médicos del Ayuntamiento, y no lo canalizan porque les argumentan que no hay especialistas en el Canseco, que está saturado el hospital, además, él ya tiene sus resultados de exámenes médicos pero no lo mandan y ya hablamos con el Oficial Mayor y les dice que no se puede hacer nada", señaló.

Pilar Camacho, agregó que intervendrá para ver que en el área de Servicios Médicos agilicen los trámites, pero dejó en claro que es urgente que en el Hospital General de Tampico reactive las consultas con especialistas, pues se tienen complicaciones entre la población en no tener en dónde atenderse.