Pide Jolie no olvidarse de los iraquíes

Cd. de México.- Angelina Jolie, quien es embajadora especial de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), visitó este sábado el oeste de la ciudad iraquí de Mosul, y pidió no olvidarse de los iraquíes, reportó El País.

"Espero que haya un compromiso continuo para reconstruir y estabilizar toda la ciudad. Y hago un llamamiento a la comunidad internacional para que no olvide Mosul y no desvíe su atención de su gente", comentó la actriz.

La cineasta se adentró por las ruinas de la ciudad y visitó a varias familias para platicar con ellos respecto a la reconstrucción del espacio, el cual fue recuperado por los iraquíes hace casi un año.

Jolie comentó que a menudo la gente tiende a asumir que cuando una guerra termina ya no queda otra cosa por hacer, lo cual no es realmente cierto y la ciudad que ella visitó es prueba de que falta mucho por realizar.

"Esta es la peor devastación que he visto en todos mis años trabajando con ACNUR. Aquí, la gente ha perdido todo: sus hogares han sido destruidos, no tienen medicamentos para sus hijos y muchos no tienen agua corriente ni servicios básicos", agregó.

Respecto a los campamentos de los sobrevivientes instalados a las afueras de la ciudad, la actriz dijo que es indispensable el permitir que esas personas regresen para estabilizar el orden no sólo de los afectados sino de toda Irak.

"(Los iraquíes) están desconsolados y traumatizados, pero también tienen esperanzas. Están limpiando sus casas con sus propias manos y se ofrecen como voluntarios y se ayudan los unos a los otros. Pero necesitan nuestra ayuda", aseguró.