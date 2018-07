Pide el INE no usar celulares en casilla

Cd. Victoria, Tam.

El presidente del Consejo Local del INE en Tamaulipas, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, hizo un exhorto a toda la población para no utilizar teléfonos celulares al interior de las casillas este domingo, con la intención de disuadir delitos electorales como la compra y coacción del voto, sin embargo recalcó que su uso no constituye un delito.

"Para esto se requiere la toma de acuerdos del Consejo General, en este mismo sentido efectivamente pero requiere desde mi punto de vista modificaciones de carácter legal o constitucional, legislativo, que no están al alcance del Instituto".

Cabe recordar que el representante del PRI ante el Consejo General del Ietam, Alejandro Torres Mansur, solicitó el 12 de junio la prohibición de cámaras fotográficas, de vídeo, o de dispositivos móviles como tablets y teléfonos inteligentes ante el Órgano Público Local Electoral debido a que, afirmó, se corre el riesgo de la compra-venta y coacción del voto por medio de dichos dispositivos.

"El voto es un derecho ciudadano que debe de ser una obligación libre y secreta, pero para que sea libre y secreto tiene que estar ajeno a cualquier factor de coacción", mencionó en aquella ocasión el representante partidista ante el Consejo General del Ietam; este órgano turnó la solicitud al Instituto Nacional Electoral en donde el Consejo General adoptaría una resolución, que nunca se presentó.

No obstante el delegado del INE en Tamaulipas llamó a la ciudadanía a abstenerse de hacer uso de este tipo de dispositivos aunque aclaró que en caso de hacerlo, esto no sería constitutivo de delito hasta que no sea modificada la Ley Electoral y sus homólogas en los estados, "sólo es una exhortación".