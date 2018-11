Pide INE a ciudadanos vigilar las elecciones

Cd. Victoria, Tam.- El presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, exhortó a la ciudadanía a vigilar el desarrollo del Proceso Electoral 2019 para evitar mal uso de recursos públicos o la coacción a favor de algún partido político o candidato a diputado local.

"Para mantener la vigencia del Estado de Derecho y evitar la compra de conciencia ciudadana, la incidencia psicológica en la libertad del ejercicio del voto, económica, que muchas veces se da por parte de muchos actores o malos actores que puede haber, y que siempre existen en los comicios".

El 2 de septiembre dio inicio el proceso local 2018-2019 en el cual se renovará el Congreso del Estado el próximo 2 de junio de 2019.

En este proceso electoral serán elegidos 22 diputados por el principio de mayoría relativa y 14 por representación proporcional, donde por primera vez los legisladores locales tendrán derecho a reelegirse para un segundo período consecutivo de tres años por lo cual los actuales diputados podrán extender su cargo hasta el año 2021.

"Que ejerzan esos derechos y participen no solo el día de la jornada electoral, no solo como funcionarios de casilla, no solo como funcionarios electorales en el caso de los capacitadores o los consejeros sino que también de manera activa como vigilantes en el cumplimiento de la ley y de la ética", aseveró Trujillo Trujillo.

Asimismo el representante del INE hizo un llamado a todos los actores y partidos políticos para que se atengan a lo señalado por la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y eviten incurrir en prácticas que tiendan a manipular la voluntad ciudadana.