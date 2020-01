Pide IMSS oxígeno para paciente y la empresa le cobra a familia

Tampico, Tam.- Por el uso de oxígeno en un domicilio, solicitado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la familia de un paciente (fallecido) le cobran el suministro por parte de la empresa INFRA, siendo que este servicio fue solicitado por la instituto.

Elián Berenice Banda Hernández, hija de quien en vida tenía el nombre de Ramiro Banda Torres, informó que su padre padecía cáncer de pulmón, pero se encontraba en su domicilio en donde el IMSS le solicitó el servicio de tanques de oxigeno.

Sin embargo el 1 de enero fue internado en el IMSS de Ciudad Madero y el instituto canceló el servicio de oxigeno a la empresa.

Pese a que el pasado sábado falleció su padre de 54 años de edad, en la presente semana la empresa les requirió el pago de 1,700 pesos a la familia.

"Nosotros pensamos que el servicio de oxigeno lo pagaría el IMSS y fuimos a ver qué sucedía y no me pudieron resolver nada y hasta el director dijo que no podría hacer nada, siendo que ellos son los que tienen el acuerdo con la empresa para dar estos tanques de oxígeno".

Explicó que al ir pasando más días iba incrementando el monto de lo que se debía por lo que llegó a un trato con la empresa y consiguió prestado para pagar una cantidad de 470 pesos.

"Yo no contraté el servicio, se lo dio al IMSS a mi papá y ellos fueron los que no le pagaron a la empresa" dijo.

Expresó que deseaba exponer su caso para que no le pase lo mismo a familiares de otros pacientes que tienen que deben hacer uso de tanques de oxígeno.

Elián Banda refirió que además su padre recibió un mal trato durante el tiempo que estuvo internado con tardanza en los trámites aunado a molestias de parte de algunas enfermeras en algunas situaciones como cuando su padre desesperado se arrancó la sonda para los alimentos que le habían colocado.

"También tuvimos que comprar medicamentos como las mascarillas de oxígeno cuando mi padre ya estaba internado así como unas ampolletas para el estómago porque no las tenían ahí en el hospital" dijo.

Por último indicó que es urgente que en el IMSS brinden un mejor trato a todos los pacientes y sobre todo resuelvan todas las problemáticas que se presentan.