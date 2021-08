Pide ignorar a candidatos que emplean guerra sucia

El arzobispo de Monterrey Rogelio Cabrera López, llamó a la feligresía a ignorar a los candidatos que, en campaña, emplean la guerra sucia, pues el mensaje que debe prevalecer es el de propuestas.

"No desaprovechemos el tiempo en escuchar descalificaciones y señalamientos. Es mejor oír a todos y atender a todos. Dice el mensaje que dirigimos al pueblo de Dios los obispos de México, la semana pasada: las campañas electorales que siembran división y polarizan a la sociedad, nunca serán el camino para el bienestar y la paz", expresó el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

En el mensaje dominical que transmitió virtualmente a través de las redes de la Arquidiócesis, Cabrera llamó a los aspirantes a abstenerse de prácticas que afectan a las personas, en referencia obvia a las dádivas que algunos entregan a cambio de votos.

"Tampoco ayudan las políticas públicas que atentan contra la dignidad de la persona, como al medio ambiente. El papa Francisco invita a quienes ejercen algún cargo político a reflexionar sobre la pregunta al final de sus vidas, que no debería ser cuántos me aprobaron, cuántos me votaron, cuántos tuvieron una imagen positiva de mí".

"Más bien cuánto amor puse en mi trabajo, en qué hice avanzar al pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad, qué lazos de paz construí, qué fuerzas positivas desaté, y cuánta paz social sembré", expuso en el mensaje que leyó ante la cámara.