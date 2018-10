Pide Iglesia proteger a migrantes

Ciudad de México

La Arquidiócesis de México llamó a todos los católicos del país a proteger y ayudar a los migrantes centroamericanos en su paso por el país y en no verlos como una amenaza.

"La Caravana Migrante es un desafío para México. La Iglesia en nuestro país, fiel al mandato de Jesucristo de acoger al forastero, pide a la comunidad católica proteger a estas personas en su paso por nuestras tierras: 'el infierno', como le llaman los migrantes".

A través del editorial titulado "Nuestro deber con los migrantes", publicado en el semanario religioso Desde la Fe, la iglesia aseguró que "ningún ser humano es ilegal", y su movilización se debe a una búsqueda de un mejor futuro.

"Son miles de personas que buscan su supervivencia o un mínimo de decoro en su estilo de vida, éste debe ir más allá de sospechas, indicios e implicaciones políticas o legales, pues constituye un grito de denuncia del silencioso e inhumano desplazamiento como han dicho los obispos nacionales, quienes no han titubeado en movilizarse para brindar auxilio a los migrantes", señaló.

En el texto, la Arquidiócesis que encabeza el cardenal Carlos Aguiar Retes lamentó las especulaciones de que esta migración intenta desestabilizar a México y a los Estados Unidos. "Incluso hay quienes ven la mano estratega del presidente norteamericano Donald Trump, cuya popularidad se ha elevado de manera sorprendente a raíz de su postura, en el sentido de impedir que la caravana centroamericana logre llegar a la tierra prometida".

La iglesia reiteró que no existe persona ilegal y que está movilización tanto en América Central como en México, constituye sólo la "punta del iceberg" del sufrimiento de millones de personas a causa de la pobreza, la injusticia, la violencia, la corrupción y la falta de oportunidades.

"No es momento de culpabilizar a nadie, como señala el episcopado hondureño, puesto que sería mirar de manera superficial el problema, sino de generar pactos sociales que ofrezcan oportunidades permanentes para la realización personal de los migrantes y de sus familias".

El artículo concluyó que el reto para los mexicanos es no ver la Caravana Migrante como una amenaza al bienestar propio sino una oportunidad de servir cristianamente a quienes han dejado todo por alcanzar una vida más digna. "No hay que olvidar que en la migración, no son números los que están juego, sino vidas humanas, como nos lo recuerda constantemente el papa Francisco", finalizó.

Piden orar tras ataque a excardenal

En la Catedral Metropolitana, Jorge Estrada Solórzano, obispo auxiliar de México pidió a los católicos reunidos en el recinto orar por el arzobispo emérito Norberto Rivera Carrera quien fue víctima de un atentado el domingo pasado y por el policía bancario Javier Hernández quien murió en el cumplimiento de su labor.

"Pidamos por el cardenal Norberto Rivera quien la semana pasada fue víctima de un ataque en su casa, pidamos que el señor lo cuide y proteja a fin de que siga anunciando la palabra de Dios alrededor del mundo, oremos también por Javier Hernández, quien ofrendó su vida por defender al señor cardenal, para que su sacrificio sea tomado en el cielo y goce del descanso eterno".

A nombre del cardenal Carlos Aguiar Retes, el obispo auxiliar elevó una súplica por los pobres, por quienes sufren y por aquellos que están solos.