Pide Gobernador CDV no realizar reuniones de más de 10 personas

Cd. Victoria, Tam.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hizo un llamado a la población para no llevar a cabo reuniones de más de diez personas durante la temporada de posadas y celebraciones navideñas del mes de diciembre, esto ante un incremento en el número de casos de COVID-19 en las últimas semanas.



"El Comité -Estatal- de Seguridad en Salud estará dando a conocer que se tiene que seguir con el distanciamiento social, ubicar a las personas que estén contagiadas en el aislamiento correspondiente, ir a que se les hagan los exámenes correspondientes también, y evitar las multitudes; pero sobre todo las reuniones de más de diez personas que son las que están generando realmente los problemas de contagios".

Asimismo, informó que se redoblarán los filtros sanitarios en cruces fronterizos para reducir el riesgo de contagios en la localidad por parte de tamaulipecos residentes en los Estados Unidos, recordó que esto se trata de medidas permanentes por parte de la COEPRIS, de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Bienestar Social, "porque son muchos cruces fronterizos y tenemos que asegurar que todas las personas que pasan por ahí estén verificadas, que no tengan viajes no esenciales, hacerles ver que no hay necesidad".