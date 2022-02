Pide ´Fisgón´ promover el Derecho de Réplica

"Yo estoy convencido de que en este debate estamos perdiendo de vista cosas que son fundamentales que son entre otras el derecho de réplica, nadie toma en cuenta la importancia del derecho de réplica, es un hecho que los grandes consorcios mediáticos suelen vetar el derecho de réplica y a mí me parece sin lugar a duda de que el primer mandatario también tiene su derecho de réplica, todos deberíamos de tenerla", la rueda de prensa se llevó a cabo en conocido hotel al sur de esta capital.

Esta semana, el mandatario federal exhibió de manera pública los ingresos que el presentador de noticias obtiene a través de diferentes medios de comunicación y las comparó, a través de una tabla, con sus ingresos propios; dicha situación llevó a que comunicadores y actores políticos de oposición hicieran pronunciamientos en contra por lo que calificaron como excesos de poder desde Palacio Nacional.

"Es un hecho que estos actores informativos podrán hacer todos los planteamientos que quieran, pero no han sido perseguidos como sí lo fueron anteriormente, yo no creo que el actual Gobierno haya tenido jamás un aparato de prensa afín, yo entiendo que lo que el presidente hace todas las mañanas es justamente enfrentarse a este aparato, y lo hace desde hace tiempo, no veo un cambio importante en el balance de la prensa nacional".

Barajas Durán comparó la relación actual entre la prensa y la Presidencia de la República con la que se vivió entre los años de 1911 y 1913 con el presidente Francisco I. Madero, en este sentido, destacó que la atención del público se encuentra centrada en la actualidad en las redes sociales en donde, a diferencia de los medios tradicionales de comunicación, sí existe un derecho de réplica, "es increíble que en México sigamos teniendo medios que difunden mentiras, que difaman de manera abierta y no corrigen, cuando se les demuestra que han dicho una mentira, yo pondría el centro del debate en esto, defendamos el derecho de réplica, universalicemos el derecho de réplica".