Pide Felipe Garza Narváez renunciar a cargos públicos

En una rueda de prensa ofrecida al mediodía de este miércoles, el ex representante de Gobernación en Tamaulipas y tres veces diputado local, dijo que este señalamiento es más que nada para que los demás partidos políticos no tengan objeciones o lleguen a impugnar porque hay manejo de precampañas con dinero del erario público.

Indicó que tiene 4 años de permanecer al MORENA, pues antes militó en el PRI en donde ocupó varios cargos públicos en lo largo y ancho del estado.

Precisó que no es un militante nuevo en e partido, pues asegura que incluso él tomó la determinación de irse a Morena aún y cuando el PRI estaba en el poder, por lo que descartó ser un oportunista.

Cuestionado sobre si su señalamiento es porque Rodolfo González Valderrama es ahora el delegado estatal de Programas Federales y a la vez aspirante a la gubernatura, el entrevistado mencionó que su petición es para todos aquellos funcionarios públicos que quieran contender, ya sea de Morena u otro partido político.

"Fui el primero en levantar la mano como aspirante a gobernador de Tamaulipas... Aspiro a ser gobernador de Tamaulipas".

Señaló que le envió al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador su ficha curricular sobre su trayecto de 40 años en la política en Tamaulipas, "no soy una persona que no traiga una historia y que no e conozcan".

Señaló que coordinó al menos 7 campañas a gobernador de Tamaulipas, además fue dirigente estatal del PRI, "lo digo sin tapujos, porque mientras estuve en el PRI un militante serio, responsable y lea, y cuando renuncié lo hice con toda responsabilidad, porque el partido merecía respeto, sobre todo su militancia".

Asimismo dijo que las encuestas que hoy salen a relucir en las redes sociales, indudablemente no están acreditadas por la autoridad electoral, y éstas son a favor de quien las paga.

Indica Garza Narváez que la encuesta real deberá ser la que destine el INE o el IETAM y señaló que le deberá de tener confianza, pues el partido se maneja con toda honestidad.

Precisó que hay encuestadoras que surgen sólo para confundir a la ciudadanía e inducir a las preferencias, "pero no son encuestadoras oficiales y nadie se responsabiliza de lo que está haciendo".

Indicó que las encuestadoras deben estar reguladas, a fin de no confundir a la ciudadanía, "debe ser una encuestadora que nos deje satisfechos a todos para elegir al candidato a gobernador... Eso me lo dijo Mario Delgado cuando estuvo en Matamoros".

Por último afirmó no tener padrinos políticos, ya que asegura que su único padrino, es su trayectoria política.