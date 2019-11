Pide evitar el machismo

Aunque a la protagonista de "ROMA", Yalitza Aparicio, le llegaron a decir que sería una mujer quedada, ella decidió que quería estudiar en lugar de ser madre o casarse. La actriz afirmó que los paradigmas que ha roto no solo son aquellos que tienen que ver con su incursión en el cine, ya que las normas que empezó a romper comenzaron cuando decidió que quería estudiar en lugar de ser madre o casarse.

"Desde joven me decían que tenía que ser madre, casarme y hacer una familia, no es que lo descartara, pero para mí era importante ser maestra, enseñar y esa era mi vocación y quizá por eso era mal vista o rechazada, incluso me llegaron a decir que sería una mujer quedada cuando en realidad yo seguía siendo joven y quería hacer muchas cosas más además de ser madre", explicó.

ACTIVISTA

La actriz de 25 años llegó a la octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos para hablar de su labor en el mundo del entretenimiento, pero también para ahondar en su faceta como activista y como vocera de la buena voluntad de la UNESCO.

Yalitza, quien estuvo acompañada de la también actriz Daniela Vega, detalló que continúa preparándose pues desea que las palabras que acompañen cada discurso que ofrece, estén llenas de sustento y no sólo sean palabras huecas o sin sentido.

NO ES SUERTE...ES TRABAJO

"A veces se piensa que todo tiene que ver con la suerte o con que ya estaba en tu destino, yo creo que no es así. Para mí ha sido un trabajo de años y esta voz femenina no sólo debemos de alzarla en los foros sino en nuestro entorno, no hay que quedarse callada, hay que soñar y evitar que el machismo siga, porque aún hay quienes desean volver al pasado", apunto la activista.

Yalitza, quien participó en este foro nombrado "Mujeres fantásticas" quiere seguir luchando por su localidad Tlaxiaco y por otras comunidades pocas veces vistas por el resto del país, por ello afirmó que está en pláticas con autoridades de su estando para que se pueda ayudar a las mujeres y a los ciudadanos en general para hacer de su comunidad un lugar auto sustentable y visible para el resto del país.

"Estoy comprometida con las causas que apoyo y busco soluciones, porque no es solo llevar el mensaje, sino emprender acciones y vínculos reales. Estamos hablando con las personas que puedan ayudarnos a tener nuevos mecanismos que ayuden a que se le enseñe a más personas para que ellos mismos puedan aportar a su comunidad y mantener el ciclo", indicó.

SE SIGUE PREPARANDO

Tras un año lleno de reflectores, Yalitza detalló que sigue preparándose pues sólo así comenzará a quitarse esos estigmas que algunas personas tienen acerca de ella y su futuro.

"He estado preparándome y no ha sido fácil, el inglés me ha costado mucho trabajo, pero ahí la llevo, esa dificultad para mí le pone el toque que siempre se necesita para hacer cosas nuevas y retarte. Quiero ser alguien más preparado y no cambiar sino añadir cosas nuevas a la persona que ya soy", añadió.