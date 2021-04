Pide erradicar violencia

PROTECCIÓN A LA MUJER

Noticia Relacionada Altera el Censo mapa electoral

“Definitivamente, creo que uno de los más importantes es el derecho a no ser golpeada, a no ser maltratada, a no ser asesinada. Creo que el derecho a la vida debería ser el primer artículo en esta ley de protección a la mujer en la que se nos defienda.

“Que se nos apoye a ser libres de golpes, de insultos, de vejaciones, de muerte, de feminicidios. (Es momento) De sentarnos a trabajar bien duro y que las leyes se pongan las pilas, porque ¡ah, cómo la hacen cansada para poder promover esto de la no violencia!”, declaró Pasquel.

La hija de Silvia Pinal y hermana de Alejandra Guzmán habló de este tema dado que Nahui Olin, el personaje de su obra, resultó revolucionaria para su época.

Con 71 años de vida y cinco décadas de trayectoria, la actriz no se quedó de brazos cruzados con la llegada de la pandemia, pues recurrió a las plataformas digitales para presentar su trabajo.

“Nadie creía que íbamos a durar tanto tiempo (encerrados), de hecho, yo acababa de estrenar Rosa de Dos Aromas con mi hermana Rocío; estuvimos en Guadalajara, Tepic y San Luis Potosí.

“Y a pesar de que teníamos más de 30 fechas ya pactadas en la gira de la obra, nos quedamos con sólo tres presentaciones”, indicó.

EN PLATAFORMAS

Gracias a las plataformas pueden verla en Argentina, Chile y España, como espera que suceda en las próximas fechas con la obra Nahui, Virgen Perversa.

“Tengo fans en Dubái, Australia, Canadá e Italia; gente que no puede verte de manera presencial pero sí a través de un streaming”, añadió.

Pasquel reconoció el trabajo de sus compañeros por crear contenidos interesantes, incluso apoya todas las manifestaciones tanto de influencers como de youtubers, pero desaprueba que haya materiales con contenido violento y sexual.