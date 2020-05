Pide eliminar violencia y exclusión de la mujer

Por la eliminación de la violencia y la exclusión política de las mujeres en todos los órganos de Gobierno y la modificación de estereotipos desde el núcleo familar, se pronunció la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, Durante el foro virtual Legislando por la igualdad, organizado por la Cámara de Diputados.

"El sueño de una mujer, debe ser el sueño de todas", expresó la Alcaldesa de Reynosa, en su intervención en el foro a cargo de la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.

"En Tamaulipas en un análisis de candidaturas electas de 1995 a 2020, debo decirles que la brecha que había en el 95 entre los candidatos electos era muy grande y a partir de las reformas del 2014 y del 2019, tenemos las mujeres una participación de 38.8%; vamos logrando la paridad aunque todavía es un reto", aseguró la Presidente Municipal.

Luego de una reseña histórica sobre la jurisprudencia y reformas para la participación femenina en los espacios políticos electorales, reconoció Ortiz Domínguez, que aún se practica la violencia política contra las mujeres, "necesitamos avanzar para alcanzar la igualdad sustantiva de esos instrumentos jurídicos que tenemos, a que se hagan realidad, no solamente en los puestos de elección sino también en todos los órganos de Gobierno ".

La violencia política y de género se practica en todos los municipios y proceden de candidatos y personas del mismo partido "me han tocado Presidentes de mi partido que me dicen que no puedo ser candidata, o Secretarios de Comités Municipales que me digan que no represento a mi partido", señaló la Alcaldesa Maki en su turno en el módulo Reformas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y Paridad.

"Debemos entender que cuando una mujer abre la puerta, independientemente del partido que represente, abre la puerta para todas las demás", dijo la munícipe reynosense ante la audiencia virtual reunida por iniciativa de la LXIV Legislatura Federal.