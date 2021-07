PIDE EL ‘TATA’ SINCERARSE

"Si el club dice que habló y que hubo autorización por parte de la Federación [Mexicana de Futbol, para que no estuviera el atacante], a mí me gustaría saber quién se la dio después de que yo hablé con el jugador el domingo", dijo el entrenador de la Selección Mexicana.

La mañana de este lunes, el Porto publicó un comunicado de prensa, en la que aseguró que el cuerpo médico del Tricolor fue informado de la lesión en el tobillo y que ambas partes habían acordado que lo mejor era que el jugador no hiciera el viaje a Estados Unidos para seguir con su recuperación.

Para el "Tata", los Dragones quieren quitarse la responsabilidad de la ausencia del atacante. "Yo cuento la verdad, ustedes pueden creerla o no. Pero, si del otro lado me simulan una verdad, a mí me gusta volver a aclarar las cosas", subrayó el argentino.

La ausencia de Corona en la primera y única fecha FIFA que tendrá el técnico, antes de hacer su lista para la Copa Oro de este verano, sacudió el destino del atacante en el combinado, mas Martino comentó que "en lo institucional, no habría consecuencia futura".

El fin de semana, el representante del "Tecatito", Matías Bunge, viajó a San Diego, para abogar por su cliente, pero sólo se reunió con Gerardo Torrado, director deportivo de la Selección Mexicana, y no con el entrenador.

"Yo no hablé con él, a mí lo que me interesa es hablar con el jugador, ya acá no hay que perjudicarlo", añadió el estratega. "A mí y a la Federación nos interesa el futbolista, y por eso esto empezó y terminó con la no llegada del jugador. Está claro que las cosas deben ser sinceras".