Pide Eiza apoyo para inmigrantes y refugiados

Cd. de México.- La actriz Eiza González pidió ayuda para las comunidades de inmigrantes que se encuentran en la frontera México-Estados Unidos y esperan cruzar para reencontrarse con sus familias.

La actriz publicó en su cuenta oficial de Instagram imágenes con los refugiados, las cuales acompañó con un texto en el que resaltó las condiciones en las que varias familias se encuentran en Tijuana.

"Algunos huyen de su país debido a las horribles condiciones. Se reunirán en el ya existente muro para decir que pudieron apenas vislumbrar a sus familias. Nos hace darnos cuenta de cuán bendecidos somos de comunicarnos con nuestros seres queridos", se lee en el texto.

"Éste es un simple recordatorio de que podríamos ser nosotros. Y estas son solo familias necesitadas. No se trata de política. Se trata de humanidad, de devolver algo a los que más lo necesitan".

La estrella de Baby Driver: el Aprendiz del Crimen invitó a sus seguidores a realizar donaciones para la fundación This Is About Humanity, que acudirá a Tijuana para entregar ropa, comida y artículos de aseo para los más necesitados.