Pide diputada de Morena bajen sus salarios

Yo tengo detectado que son 51 funcionarios que ganan más que el presidente a nivel estado". Edna Rivera, diputada local de Morena

La diputada local por el grupo parlamentario de Morena, Edna Rivera López, emitió una propuesta para que a funcionarios de los tres niveles de gobierno que perciban más sueldo que el presidente de la República, se les baje los salarios.

Y es que señala que tiene detectados a 51 funcionarios en el estado, tanto de dependencias federales, estatales y municipales, que tienen sueldos por encima de los 100 mil pesos mensuales.

La también presidenta del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, señaló que no es congruente que en Tamaulipas haya gente que viva con sólo dos salarios mínimos.

"Mi propuesta es que haya un diálogo y que se bajen por lo menos, no sean superiores al del señor presidente de la República... Hemos de decir que son muy altos, aunado a compensaciones y bonos que se dan y quedan muy por encima del salario del presidente de la República.

"Yo tengo detectado que son 51 funcionarios que ganan más que el presidente a nivel estado... Hablamos desde el Ejecutivo Estatal, de funcionarios del INE, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, la Judicatura Federal, "de éstos, es arriba de los cien mil pesos, que es lo que gana el presidente de la República".

Asimismo Rivera López señaló que los Diputados Locales de Tamaulipas también rondan los cien mil pesos mensuales, "ayer (miércoles) se me retó a que me bajara yo el salario y les dije que estoy dispuesto a hacerlo, pero no solamente yo, porque estaría infringiendo una ley".

"Yo propuse que los 36 diputados nos bajemos el salario, nos bajemos el sueldo y que me digan en dónde firmo para ser la primera en hacerlo", citó la legisladora.

Cuestionada sobre el salario de un diputado local, la entrevistada señaló que en la página de transparencia del Congreso del Estado se tiene la información al respecto.