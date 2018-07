´Pide a Dios que pronto se lo lleve´. Historias de vida

Si se pudiera volver en el tiempo, repararía varias cosas en las que la regué, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, hasta que ya no está o cuando ya no se puede hacer nada por resolver los problemas, por eso yo le digo a los jóvenes que cuiden a su familia, quiéranlos mucho, porque después pueden lamentar su suerte Porfirio Aguilar, invidente

, Tam.- Don Porfirio Aguilar lleva más de 10 años ciego, condición que aunado a su edad, no le permite trabajar, tiene 84 años de edad y vive en la colonia Morelos, calle Quintana Roo sin número, en una casa sin puertas que, está a punto de caer, parece una casa de espantos, las ventanas se las han roto algunos niños mal educados, por dentro esta casa tiene telarañas, suciedad, leña y un pequeño colchón que es donde duerme, además de que despide el lugar fétidos olores.

El señor Aguilar está solo, pero dice que no necesita la ayuda de nadie, es algo orgulloso, cuenta que a veces familiares de EU, lo visitan y le traen de comer, así que por eso no batalla.

Su temor es morir y que nadie se de cuenta, tiene 2 vehículos yonqueados, los cuales hace tiempo funcionaban a la perfección, pero ahora sólo están estacionados y le sirven como guía para ubicarse en su solar, desde un vehículo cuenta pasos para llegar al baño, y del baño otros pasos para llegar a su casa, que cuando llueve se moja por dentro, así que en esas ocasiones de lluvia, prefiere dormir dentro de uno de sus vehículos. Le encanta la música y todo el tiempo tiene el radio prendido.

Don Porfirio, recuerda que desde siempre ha vivido en esta casa, que era muy bonita en sus tiempos, estuvo casado pero la relación no funcionó, cuando ella, su esposa se fue, cayó en depresión, pero reconoció que gran parte de que no funcionara su matrimonio era su culpa:

"Si se pudiera volver en el tiempo, repararía varias cosas en las que la regué, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, hasta que ya no está o cuando ya no se puede hacer nada por resolver los problemas, por eso yo le digo a los jóvenes que cuiden a su familia, quiéranlos mucho, porque después pueden lamentar su suerte", explicó.

Ahora Porfirio no tiene nada, sólo quiere estar en paz, sin que nadie lo moleste, es amable, pero también un poco gruñón, y tiene un deseo, "Pide a Dios que pronto se lo lleve".

DERRUMBANDO. La casa de Don Porfirio está a punto de caer.