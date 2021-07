Pide desestigmatizar salud mental

"Casi ha terminado mayo, que también es el mes de la conciencia sobre la salud mental, lo cual me lleva a (comentar) esto. Una de las razones por las cuales publico tan tarde esto es que suelo programar demasiado (las actividades diarias) y las cosas importantes se me escapan, y una de las razones por las que suelo exagerar es mi compañera eterna: la ansiedad.

ABOGA POR LA SALUD MENTAL

"Sé que no estoy solo, y lo más importante, para todos aquellos que, como yo, se sobrecargan demasiadas tareas, piensan de más, trabajan de más, se preocupan de más y hacen todo de más, por favor, sepan que no están solos. No hablamos suficientemente sobre salud mental y tampoco hacemos lo suficiente para desestigmatizar el platicar sobre ella, pero, como en este mensaje, más vale tarde que nunca, eso espero", publicó Reynolds a sus casi 38 millones de seguidores en la red.

Precisamente en 2016, cuando se estrenó Deadpool, el actor habló con GQ y dijo que el filme del superhéroe le puso a prueba al ser un proyecto que le tomó casi 12 años desarrollar.

"No paraba nunca (de hacerlo). Cuando por fin acabó, me dio una pequeña crisis nerviosa; literalmente temblaba. Todos los médicos a los que acudí me dijeron: ´Padeces ansiedad´".

DIAGNOSTICADO

Dicho diagnóstico le ayudó a entender muchas cosas. Dos años más tarde le dijo a The New York Times que en su juventud se medicaba para aminorar los ataques que tenía.

"Tengo ansiedad, siempre la he tenido, también en ese momento feliz de ´me siento ansioso por esto´ y ese tipo de cosas. He llegado hasta las profundidades, a lo más oscuro del espectro, y no es divertido", declaró Reynolds, quien tiene tres hijas pequeñas con Lively.