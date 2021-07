Pide defender juntos el voto por Morena

Magaly Deándar, candidata a diputada local por el distrito 5 por Morena y PT, dijo que en sus recorridos por más de 30 colonias de esta ciudad, la gente le ha demostrado su apoyo al Movimiento de Regeneración Nacional y han comentado que votarán por este partido porque es la esperanza de Tamaulipas y de Reynosa.

“Estoy muy agradecida porque al tocar cada puerta me emociona que nos reciban con los brazos abiertos y que nos den el tiempo de poder platicar un poco. Siempre lo he dicho, no se puede legislar sin escuchar”, expresó MD.