Pide decir ´no´ a la discriminación

Michelle Rodríguez, frente a la crisis social y humanitaria que se vive actualmente, dice que la receta para mejorar a la sociedad es ver las virtudes de los demás y acompañando esa visión siempre debe ir la empatía o no será posible generar un cambio.

"Debemos mirarnos y mirar a los demás reconociendo lo mejor de cada persona, amarnos a nosotros mismos, cuidarnos, saber quiénes somos y así ponernos en los zapatos de los demás, saber qué nos hace únicos y qué hace únicos a los demás, empezar a protegernos entre nosotros, esto va de la mano con la empatía, así el mundo va a mejorar", declaró.

NO A LA NEGATIVIDAD

La actriz de "Mentiras" señala que las figuras públicas como ella deben enviar mensajes con responsabilidad y no generando desinformación, discriminación o cualquier otro tipo de mensajes que motiven a continuar con la negatividad en la sociedad. Rodríguez, al compartir su filosofía de vida (la cual considera que es de amor propio y hacia los demás) tiene la responsabilidad de generar cambios positivos en aquellos que la ven, escuchan o leen y por ello se siente feliz causando una identificación con sus ideas.

"Al compartir mis ideologías siento que tengo una tarea porque generas una identificación, de alguna manera se motivan o conectados más allá de cantar, bailar o actuar, las personas se pueden ver influenciados por nuestras ideas, que mejor que lo hagan por algo de bien": La actriz de la obra "Chicago El Musical" formó parte de la campaña "Con Condón es Sexy", organizada por AHF en la que se repartieron más de 10 mil preservativos gratuitamente en distintas estaciones del Transporte Colectivo Metro, Rodríguez se siente orgullosa de ser parte es estas campañas de concientización de la sociedad porque, de acuerdo con ella, es una manera de contribuir con el mejoramiento de nuestro país.

A MEJORAR

"Se trata de mejorar la cultura y la sociedad en la que vivimos, prevenir la transmisión de enfermedades sexuales mediante el uso del condón, a veces lo normalizamos y damos por hecho que se sabe acerca de los métodos anticonceptivos y se utilizan, pero, en realidad no es un tema muy normal, no es muy común que las personas lo digan, además no sólo es motivar una relación sexual informada, sino también es evitar la transmisión de enfermedades".