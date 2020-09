Pide cronista respetar monumentos históricos

Es un monumento, es una obra que pertenece al Municipio de Victoria dado que es público y está dentro del entorno urbano y que representan a unos héroes de la Patria Francisco Ramos Aguirre, cronista de Victoria

Cd. Victoria, Tam.- El cronista Francisco Ramos Aguirre condenó la violencia machista contra las mujeres y consideró como respetables las manifestaciones llevadas a cabo el presente mes por parte de organizaciones feministas para impulsar la ´Ley Olimpia´, sin embargo, consideró como muy lamentable que al calor de las protestas monumentos históricos y artísticos hayan resultado vandalizados.

"Es una situación que tiene que ver con el daño, con una intervención al patrimonio artístico, cultural de Ciudad Victoria, dado que es un monumento que fue inaugurado en noviembre de 1950 y por lo tanto pertenece al catálogo del patrimonio y artístico de Tamaulipas", señaló en referencia al monumento de los Niños Héroes ubicado en el Paseo Méndez en esta capital, el cual fue grafiteado con mensajes de repudio a la violencia machista en el país.

Fue el miércoles 15 de septiembre cuando un grupo de feministas se dio cita en el Hemiciclo de los Niños Héroes en donde colocaron mantas y pintaron frases de repudio a casos de violencia contra las mujeres, violaciones y feminicidios, acontecidos en el estado de Tamaulipas; cabe señalar que algunas de las manifestantes agredieron a elementos femeninos de la Policía Estatal quienes acudieron para mantener el orden.

"Es un monumento, es una obra que pertenece al Municipio de Victoria dado que es público y está dentro del entorno urbano y que representan a unos héroes de la Patria, la postura de la Crónica es pedir de manera respetuosa que este tipo de expresiones o manifestaciones no dañen algo que es simbólico para nosotros", cabe recordar que en las protestas ninguna manifestante resultó agredida o retenida por parte de las fuerzas policiacas.

En este sentido, el cronista Ramos Aguirre señaló que será la Dirección Jurídica del Municipio quien determine si llevará a cabo acciones legales en contra de las transgresoras, no obstante, a casi dos semanas no se ha presentado ninguna acción legal al respecto, "cualquier intervención, por ejemplo, de grafiti o mutilación de una obra ya sería más grave, en este caso se resolvió, fue hasta cierto punto no muy grave pero lo que representa es también lo que cuenta".