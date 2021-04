Pide Cortés sacar a ´levanta manos´

Cortés afirmó que de nada sirven al País los diputados "levanta manos" de Morena, a quienes acusó de impedir que la Cámara baja cumpla con su función de contrapeso.

"Ya basta, de nada le sirve al País los diputados levanta manos morenistas que no proponen nada, que no sirven de contrapeso de poder, que es la naturaleza principal de la Cámara de Diputados, que no regresaron a sus distritos porque no ganaron ni por su prestigio, ni por su trabajo, que ganaron sin hacer campaña, sin comprometerse con la gente, sólo por la ola morenista irreflexiva", sostuvo.

El líder panista hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a promover una amplia participación ciudadana el próximo 6 de junio.

Destacó que esta es la única forma legal que tiene la mayoría de los mexicanos para "poner un alto a Morena".