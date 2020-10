Pide Corral que no traten a agricultores como delincuentes

Chihuahua, México.- Al comparecer ante el pleno del Congreso de Chihuahua, el Gobernador Javier Corral demandó un diálogo respetuoso y una mesa de negociación transparente con la Federación sobre el conflicto de agua en la Entidad.



"No queremos que nuestros agricultores sean sentados en la mesa de diálogo en calidad de delincuentes", puntualizó Corral.

Rechazó además que su Gobierno haya realizado una conspiración en las mesas de seguridad, como acusó el Gobierno de México, y recalcó que la seguridad pública no debe ser condicionada o ser rehén de disputas políticas y diferencias ideológicas.

Durante su comparecencia, el Mandatario leyó la carta que en meses pasados envió, a través del Canciller Marcelo Ebrard, al Presidente de México sobre el conflicto del agua en esta entidad y de la cual, dijo, no recibió ninguna respuesta.

Corral sostuvo que se ha dado una lamentable campaña de desacreditación pública del movimiento por la defensa del agua que han realizado los productores agrícolas.

Reveló que su Administración ha entablado comunicación con el Gobernador de Texas y con el Embajador de Estados Unidos para compartir información de manera precisa sobre el tema.

El Gobernador fue recibido en el Congreso del Estado por una Comisión de Cortesía que lo acompañó en su ingreso al Recinto Legislativo para comparecer ante el Pleno en relación al conflicto generado por el agua de las presas de Chihuahua y el cumplimiento al pago del Tratado Internacional.

"Fuera de las invitaciones formales, protocolarias o la comparecencia que año con año realizo para la entrega de mi informe, esta es la primera comparecencia que para un tema específico me convoca el Congreso y yo he estado dispuesto no solo a aceptar, sino a realizar con gusto, porque veo en ello también una oportunidad de retroalimentación y sobre todo de información para la sociedad chihuahuense, ojalá que la puedan seguir", dijo previamente el Mandatario.

"Cuando tomé posesión como Gobernador, en mi discurso de toma de protesta dije que estaría siempre abierto, siempre disponible para cuando el Congreso de Chihuahua decidiera invitarme a comparecer sobre cualquier tema de interés para la comunidad".

A la sesión del Poder Legislativo también acudieron representantes de los módulos de riego de la región centro-sur que rechazan la apertura de las presas del Conchos para el pago del Tratado Internacional de Aguas, por temor a que no se garantice el ciclo agrícola del próximo año.