Pide contralor denunciar abusos de autoridades

´´Toda la campaña es preventiva e inhibimos algunos servidores públicos a no presentar una conducta inconsistente´´. Alexandro de la Garza Vielma, contralor municipal.

Piden a los connacionalesante cualquier arbitrariedad que se presente en su cruce por Reynosa.

Alexandro de la Garza Vielma, contralor municipal, comentó que se está trabajando en forma coordinada con la Policía Federal Preventiva, Instituto Nacional de Migración y Capufe, para brindar información en todos los cruces fronterizos.

Se advertirá de los posibles casos de corrupción, molesta o alguna arbitrariedad, así como de los puntos o teléfonos donde denunciar.

Se estará brindando información en los puentes internacionales, central de autobuses y aeropuerto, donde se espera un arribo de alrededor de 20 mil paisanos.

"Toda la campaña es preventiva e inhibimos algunos servidores públicos a no presentar una conducta inconsistente, siempre hemos dicho que no estamos trabajando para castigar funcionarios, si no para inhibir la conducta incorrecta", dijo.

La campaña de prevención va enfocada a que los funcionarios no cometan alguna arbitrariedad o abuso en contra de los paisanos que cruzarán por esta frontera para dirigirse a otros estados del país.

"Si hay una queja en contra de un servidor públicos, recibimos la queja y la canalizamos a la autoridad competente".

De regreso

20,000 paisanos esperan atender durante este periodo.