Pide Congreso adhesión a Insabi; permitiría tener medicamentos

"Cuando entró el presidente, lo que hizo fue modificar la Legislación federal para que el Gobierno pudiera tener acceso a comprar medicinas directamente que es algo que no pasaba, se tenía que comprar a través de terceros y con precios muy elevados", dijo tras el llamado que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo a los responsables del área de Salud sobre el desabasto de medicamentos a nivel federal, "fue algo que ha ayudado mucho a la economía del país poder tener acceso a medicinas a precios más económicos".

Gallegos Galván recordó que, en el caso de Tamaulipas y cinco entidades más, se decidió continuar bajo el modelo tradicional del Seguro Popular para la compra de medicamentos, insumos y equipo médico, es decir, el Gobierno de la República ministra a las entidades federales los recursos para que sean estas quienes se surtan a través de laboratorios y empresas particulares mientras que la Federación lo hace a través de proveedores extranjeros.

"Tengo conocimiento de que ya hubo una respuesta de parte de la Secretaría de Salud estatal, no he recibido el documento para revisarlo pero ya contestó por escrito la secretaria de Salud", adelantó el diputado local del Distrito 04, "lo que comentaban cuando inició el tema del INSABI era que el Gobierno del Estado sí se quería adherir pero ponía de condición que ellos siguieran comprando los medicamentos en Tamaulipas, tal parece que no es un tema de Salud sino un tema económico el que le preocupa más al Ejecutivo estatal".

El legislador consideró que se trata de voluntad política para que el Gobierno del Estado decida adherirse al INSABI el próximo año, "tenemos todavía algunas semanas para resolver esa parte, falta la voluntad de las partes para resolverlo, le traería muchos beneficios porque el Gobierno Federal está comprando ya medicinas a menor precio en otros lugares del mundo y eso nos ayudaría a tener más medicamentos"; precisó que según la Secretaría de Salud federal se cuenta con un 95 por ciento de abasto de las claves de mayor demanda en el país.