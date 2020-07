Pide ´Chicharito´ respetar a Vela

Javier Hernández respeta la decisión de Carlos Vela por no jugar el torneo MLS is Back.

El ariete del Galaxy, que se unió al equipo para afrontar el torneo amistoso en Orlando, declaró que el hecho de que su compatriota haya decidido no formar parte de la justa por precaución, no significa que quienes sí están, hayan tomado una determinación equivocada.

"Tenemos una muy buena relación. No es que yo tomé la decisión correcta y él no. Necesitamos ser muy respetuosos. Sólo nosotros sabemos lo que sucede con nuestras vidas y con nuestras familias", declaró en conferencia.

Hernández señaló que confía en los protocolos de seguridad que la organización tiene contra el Covid-19 en Florida, donde jugarán el torneo.

"No estaría aquí si no me sintiera seguro. No hubiera tomado ningún riesgo si no me sintiera seguro aquí. Los protocolos son los mejores posibles y quería venir a tratar de ganar este torneo. Lo discutimos en casa y fue nuestra decisión", señaló.

Por lo pronto, Hernández se mantiene en al postura de estar alejado de la polémica en cuanto a decisiones personales se refiere.