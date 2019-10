Pide Cártel de Sinaloa renuncia de responsables de operativo en Culiacán

Sinaloa.- El Cartel de Sinaloa (CDS) en ningún momento atentó contra la integridad física de ningún ciudadano durante el operativo de rescate de Ovidio Guzmán López en Culiacán, y sólo respondió a los ataques de las fuerzas federales, señala un "comunicado" presuntamente enviado por el cartel a varios periodistas por diversos sistemas de mensajes electrónicos.

El supuesto comunicado también agradece al "gobierno de Andrés Manuel López Obrador que haya ordenado la liberación de Ovidio Guzmán" y pide al mandatario que considere pedir la renuncia "a quienes de manera irresponsable pusieron en riesgo la vida de gente inocente".

El reportero contactó a periodistas de Sinaloa que recibieron el "comunicado" y estos mencionaron que lo estaban circulando dos abogados cercanos a la familia Guzmán.

"El Cartel de Sinaloa lamenta profundamente los acontecimientos del jueves 17 de Octubre en la ciudad de Culiacán y ofrece una disculpa pública por lo que respecta a nuestra responsabilidad en los hechos", se lee en el texto.

"Los acontecimientos se derivaron de la irresponsabilidad de las fuerzas federales, quienes menospreciaron el poder de nuestra organización y pretendieron de manera improvisada detener a nuestro líder en nuestra casa", agrega.

El supuesto comunicado destaca que el operativo no tenía ninguna estrategia para evitar los riesgos hacia gente inocente.

"La reacción de nuestra gente tenía un sólo objetivo, el rescate de OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ, la instrucción era contundente RESCATRLO DE LAS FUERZAS FEDERALES", señala el texto.

Precisa que para ello desplegaron "de manera estratégica" a su equipo táctico más cercano "para evitar (que Ovidio) sea sacado del área del conflicto". Una vez logrado el objetivo, agrega, "ordenamos parar inmediatamente nuestro operativo y únicamente repeler cualquier agresión de las fuerzas federales.

"Nuestra organización NO ATENTÓ CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE NINGÚN CIUDADANO AJENO A LOS ACONTECIMIENTOS", enfatiza el texto.

"Hemos aprendido a convivir con nuestra gente, la protegemos y evitamos hasta donde sea posible cualquier enfrentamiento con las autoridades federales y locales".

El cartel va más allá al conminar a las autoridades a que "asuman su responsabilidad", como ellos asumen la suya.

Incluso, tras agradecer al presidente López Obrador que haya ordenado la liberación de Ovidio, le piden que considere pedir la renuncia "a quienes de manera irresponsable pusieron en riesgo la vida de gente inocente".

El operativo según el CDS

La versión del operativo en Culiacán que circula el cártel destaca que, ese día, al filo de las 13:30, Ovidio Guzmán estaba comiendo en un negocio mariscos ubicado en la colonia Tierra Blanca junto con ocho miembros de su equipo más su esposa.

En el establecimiento supuestamente había cinco familias más con varios niños cuando un equipo de unos 50 militares con ropa de civil llegó, cerró las calles y acorraló al capo en dicho negocio pidiéndole que se entregara, sin poner resistencia.

Los otros clientes relataron que Ovidio gritaba: "No tiren, yo soy hombre, no cobarde, hay familias y niños, no voy a poner resistencia".

Según esas versiones Ovidio se entregó al equipo y se lo llevaron resguardado hacia la Fiscalía, en la zona de Tres Ríos, en el centro de Culiacán, a unos seis kilómetros del establecimiento de mariscos.

En tanto, sus escoltas los habrían seguido y pedido refuerzos que habrían llegado a los pocos minutos y atacado la Fiscalía para tratar de negociar la liberación de Ovidio.

Mientras, adentro, los militares se resguardaban con el detenido en una sala blindada a la espera de refuerzos.

En respuesta al pedido de refuerzo militar, el Cartel de Sinaloa aplicó la estrategia implementada por el Cartel del Golfo en Reynosa: realizar bloqueos de las principales avenidas para evitar la llegada de las unidades militares.

De forma paralela envían unidades con pistoleros que se movilizan a toda velocidad disparando con rifles de asalto al aire para confundir a las fuerzas federales.