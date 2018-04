Pide El Bronco a presidenciales renunciar a recursos de campaña

En su arranque de campaña, el aspirante independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, convocó a los otros candidatos presidenciales a dejar los recursos públicos y hacer campaña con las aportaciones de sus simpatizantes.

"Hoy convoco a los otros candidatos a la Presencia de la República a que le regresen el dinero a los mexicanos, a ver si es cierto que lo pueden regresar, porque van a ver que no van a querer. Nosotros vamos a exigirles que regresen el dinero y se vengan aquí al palenque y a mano limpia podamos compartir, sus propias uñas, capacidades y talentos, pero sin gastarnos el dinero de los mexicanos".

Arropado por funcionarios de su gabinete como el gobernador interino Manuel Florentino González, "El Bronco" llamó a sus simpatizantes a tener fe. "La fe es lo que uno refleja por fuera y siente por dentro, llegó la hora de demostrarlo y ser un gran equipo que no recurra a la confronta y reflexione para lograr ser un mejor país".

En el Domo Care, de la Expo Guadalupe, les pido tomar sus teléfonos celulares, hacer una transmisión por Facebook Live, para que todos los mexicanos puedan ver su mensaje, pero sobre todo hacer propuestas.

Planteó hacer una "reforma a la Reforma Educativa", que haga que le regresemos el poder a los maestros.

El objetivo, explicó, para que el maestro nos ayude a través de la escuela a disciplinar a nuestros hijos, no solo lo haremos en la escuela pública, también en la privada, ¿están de acuerdo en que les regresemos el poder a los maestros, en que si su hijo se porta mal el maestro tenga la capacidad de jalarle la oreja?".

Luego en conferencia de prensa, reconoció que compite en desigualdad de circunstancias, sin recursos, ni spots, pero dijo que gracias a la controversia contra el INE, ha crecido su presencia en 40%.

El Bronco dijo que aunque sus asesores no se lo recomiendan "yo voy a hablar mal de quien tengamos que hablar mal".

NEGOCIAR CON TRUMP

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", condenó el ataque ordenado por el presidente Donald Trump contra Siria, y afirmó que de llegar a Los Pinos negociaría con el mandatario republicano, invitándolo a platicar sin yernos y sin emisarios. Mientras, él se "tomaría un tequila y Trump podría comerse una hamburguesa".

Durante la conferencia de prensa sucedida al final de su arranque de campaña, la cual realizó en un centro de espectáculos ante poco más de 4 mil simpatizantes en Ciudad Guadalupe, El Bronco expresó que "nadie en este mundo tiene derecho a crear violencia, no es así como se resuelven los problemas".

El candidato dijo que las guerras causaron mucho daño en el pasado y que no está de acuerdo con que las personas pierdan la vida en ellas. Luego expresó que, si llegase a ganar la Presidencia de México, para negociar con Trump "lo voy a invitar a platicar, a cotorrear, que él hable en inglés y yo en español. Yo me voy a echar un tequila, creo que él no toma, pero puede comerse una McDonald´s (hamburguesa), que nos sentemos sin yernos y sin emisarios de nada".